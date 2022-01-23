AB’de tüketiciler ve işletmeler enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor

Avrupa, bugüne kadar görülmemiş bir enerji sorunu ve bu sorunun artırdığı fiyatlar nedeni ile üretimini azalttı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, üye 27 ülkenin çevre ve enerji bakanlarının AB dönem başkanı Fransa'nın Amiens şehrinde gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

“AVRUPA FATURALARI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR”

Son aylarda küresel doğalgaz fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığını ve bunun Avrupa'daki enerji fiyatları üzerinde zincirleme etkisi olduğunu anlatan Simson, "AB genelinde tüketiciler ve işletmeler bu faturaları ödemekte zorlanıyor." diye konuştu.

“ENERJİ FİYATLARI ALIŞIMADIK DERECEDE YÜKSEK”

Simson, "Kısa vadede, jeopolitik gerilimlerin şiddetlendirdiği alışılmadık derecede yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

“AB’DEKİ DOĞALGAZ DEPOLARI SEVİYESİ DÜŞTÜ”

Bakanların, toplantıda enerji arz güvenliği konusuna odaklandıklarını vurgulayan Simson, "AB'deki doğalgaz depolama seviyeleri yılın bu zamanında normaldekinden önemli ölçüde düşük seviyede bulunuyor." dedi.

“TEK ÇÖZÜM YEŞİL DÖNÜŞÜM”

Simson, "Fosil yakıt bağımlılığına ve değişken enerji fiyatlarına karşı tek kalıcı çözüm yeşil dönüşümü tamamlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili de "Görüşmelerin merkezinde enerji fiyatları, enerji verimliliği ve hidrojen yer aldı." dedi.

ENERJİ FİYATLARI ZİRVEDE

Enerji fiyatlarının tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Pompili, enerji piyasalarındaki fiyatlarda ciddi ölçüde dalgalanma yaşandığını anımsattı.

ENERJİ FATURALARI ÜRETİMİN HIZINI YAVAŞLATTI

Pompili, Avrupa'da enerji faturalarının hızla yükseldiğini ve bazı şirketlerin bu fiyat artışları nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldıklarını söyledi.

“ELEKTRİK FİYATLARI DOĞALGAZ PİYASASINDAN DOLAYI ARTIYOR”

Pompili, elektrik fiyatlarındaki artışın doğalgaz piyasasından kaynaklandığını hatırlatarak, "Bu yapıyı değiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

“KRİZ ASLINDA FIRSAT”

Fosil yakıt bağımlılığının azaltılması ve enerji arz güvenliğinin artırılması gerektiğini belirten Pompili, mevcut krizin enerji piyasalarının geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu ve piyasa reformunun tartışılması gerektiğini anlattı.

AB DOĞALGAZININ YÜZDE 90’I İTHAL

Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal eden Avrupa'da bu ürünün fiyatları geçen yıl yaklaşık 6 kat arttı.

AVRUPA’IN DOĞALGAZININ YARISI RUSYA’DAN

Avrupa, doğalgazının yarısını Rusya'dan ve kalanını büyük ölçüde Norveç ve Cezayir'den temin ediyor.