AB'de yıllık enflasyon şubat ayında yükseldi

Avrupa Birliği’nde, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonu ile ocak ayı inşaat üretimi verilerini yayınladı.

EURO BÖLGESİ'NDE, YILLIK ENFLASYON SABİT KALDI

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, şubatta sabit kaldı.

AB'NİN YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 1,3 OLDU

AB'de ise ocak ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3'e çıktı.

Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde eksi 0,1 olarak ölçüldü.

EURO BÖLGESİ'NİN İNŞAAT ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükselirken, 2020'nin ocak ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi.

(Almanya'da enflasyon yüzde 1,6 oldu)

AB'DE İNŞAAT ÜRETİMİ GEÇEN AYA KIYASYA YÜKSELDİ

AB'de ise inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 16,3 ile Fransa, yüzde 8,4 ile Slovenya ve yüzde 7,4 ile Macaristan oldu. En fazla düşüş ise yüzde 12,2 ile Almanya, yüzde 2,3 ile Slovakya ve yüzde 1,3 ile Bulgaristan'da gerçekleşti.