AB'den Arakanlı Müslüman mültecilere 39 milyon euro yardım

Avrupa Birliği, Arakanlı Müslüman mültecilere 39 milyon euro insani yardım yapacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yerlerinden edilmiş, çatışmalardan etkilenen ve koronavirüs salgını nedeniyle durumları daha da kötüleşen Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere insani yardım sağlanacağını açıkladı.

TOPLAM 39 MİLYON EURO YARDIM

Arakanlı Müslümanların gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kullanılmak üzere Bangladeş'e 24,5 milyon euro, Myanmar'a da 11,5 milyon euro yardım tahsis edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Arakanlı Müslümanların korunma ihtiyaçları için de 3 milyon euro doğrudan kaynak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin 2020 yılında Rohingya krizi nedeniyle Bangladeş'e 39,8 milyon euro insani yardım sağladığı anımsatıldı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YAPILAN ZULÜM

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.