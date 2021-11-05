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AB'den Arnavutluk'a 90 milyon euro destek

AB'den Arnavutluk'a 90 milyon euro destek

AB, koronavirüs salgını nedeni ile ülkelere maddi destek vermeye devam ediyor. AB, bu kez de Arnavutluk'a 90 milyon euro finansal destek sağlıyor.