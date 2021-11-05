Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.067
-1.98%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    AB'den Arnavutluk'a 90 milyon euro destek

    AB, koronavirüs salgını nedeni ile ülkelere maddi destek vermeye devam ediyor. AB, bu kez de Arnavutluk'a 90 milyon euro finansal destek sağlıyor.
    • AA
    • 05.11.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'den Arnavutluk'a 90 milyon euro destek

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde Arnavutluk'a yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.

    ARNAVUTLUK’A YAPILAN TOPLAM YARDIM 180 MİLYON EURO OLDU

    AB'nin destek programı kapsamında ülkeye 90 milyon euro sağlandığı kaydedilen açıklamada, AB'nin söz konusu makro-finansal destek programı kapsamında Arnavutluk'a toplam 180 milyon euro sağladığı ifade edildi.

    AB den Arnavutluk a 90 milyon euro destek #1

    AB, ŞARTLARI YERİNE GETİREN ÜLKELERE DESTEK SAĞLIYOR

    AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler verebiliyor. Söz konusu mali desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir