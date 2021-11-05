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- AB'den Arnavutluk'a 90 milyon euro destek
AB'den Arnavutluk'a 90 milyon euro destek
AB, koronavirüs salgını nedeni ile ülkelere maddi destek vermeye devam ediyor. AB, bu kez de Arnavutluk'a 90 milyon euro finansal destek sağlıyor.
- AA
- 05.11.2021 - 15:40
- Güncelleme : 05.11.2021 - 15:54
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde Arnavutluk'a yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.
ARNAVUTLUK’A YAPILAN TOPLAM YARDIM 180 MİLYON EURO OLDU
AB'nin destek programı kapsamında ülkeye 90 milyon euro sağlandığı kaydedilen açıklamada, AB'nin söz konusu makro-finansal destek programı kapsamında Arnavutluk'a toplam 180 milyon euro sağladığı ifade edildi.
AB, ŞARTLARI YERİNE GETİREN ÜLKELERE DESTEK SAĞLIYOR
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler verebiliyor. Söz konusu mali desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.