AB'den Çin'in alüminyum ürünlerine ilave vergi

Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen alüminyum yassı mamullere geçici olarak ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Çin menşeli alüminyum mamullerin ithalatına geçici anti damping vergisi uygulanması kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

YÜZDE 19,3 İLA 46,7 ORANLARINDA ANTİ DAMPİNG VERGİSİ

Buna göre, Çin'deki alüminyum üretiminde kullanılan ham madde, enerji ve iş gücü maliyetlerinin serbest piyasa koşulları sonucunda olmadığı ve kamu müdahalesinden etkilendiği gerekçesiyle ürünler, yüzde 19,3 ila yüzde 46,7 oranlarında geçici anti damping vergisine tabi tutulacak.

SEKTÖR DERNEĞİ, ÇİN’İ AB KOMİSYONU'NA ŞİKAYET ETTİ

Brüksel merkezli sektör derneği European Aluminium, Çin'in sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonu'na şikayette bulunmuştu. AB, 2020'de Çin'den ithal edilen bazı alüminyum ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.

VERGİLER SORUŞTURMA TAMAMLANANA KADAR UYGULANACAK

Söz konusu geçici vergiler, soruşturma tamamlanana kadar uygulamada kalacak.