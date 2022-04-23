AB'den dijital platformlara katı kurallar getiriliyor

AB, bir süredir Facebook, YouTube ve Twitter gibi dijital platformlara kural getirmenin alt yapısını oluşturuyordu. AB Komisyonu, AP ve AB Konseyi dijital hizmetlerin yasalaşması konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) sosyal medya araçlarının kullanıcılar için zararlı olan yönlerinin denetim altında tutulması için bir dizi önlem alınmasına karar verdi.

AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor.

AB kurumları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi dijital platformların içeriklerinin kullanıcılar için daha güvenli olmasını sağlayacak yasa konusunda anlaştı.

"Dijital Hizmetler Yasası" üzerinde anlaşıldı

AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, "Dijital Hizmetler Yasası" hakkında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını bildirdi.

Buna göre özellikle yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak.

Platformların sorumlulukları artacak

Çevrimiçi platformların yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili sorumlulukları artırılacak. Platformlar sahip oldukları içerikleri sıkı biçimde denetleyecek.

Yasa dışı kavramı sanal ortamda da korunacak

AA'nın haberine göre, gerçek hayatta yasa dışı olanın internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınacak. İnternet kullanıcılarının temel hakları daha iyi korunacak.

Yasa dışı içerik kaldırılacak

Platformlar bildirilen yasa dışı ürün, hizmet ve içeriği hızla kaldırmak zorunda olacak. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak.

AB Komisyonu denetleyecek

AB’de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak ve bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek.

Para cezaları getiriliyor

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.