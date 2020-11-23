AB'den düşük gelirli ülkelere salgınla mücadele için kaynak

Avrupa Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon euro kaynak sağlanacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüsün etkilerinden korunabilmesi adına, düşük gelirli ülkelere yardım etme kararı aldı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) salgının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla kurduğu “Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu”na (CCRT) katkıda bulunulacağını açıkladı.

DÜŞÜK GELİRLİ 29 ÜLKENİN BORÇLARININ HAFİFLETİLMESİ İÇİN 183 MİLYON EURO

Açıklamada, AB'nin Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu’a düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon euro katkı sağlayacağı kaydedildi.

Böylece, aralarında Afganistan, Burkina Faso, Etiyopya, Haiti, Tanzanya, Nepal, Yemen ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu düşük gelirli 29 ülke salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilecek.