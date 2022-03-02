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    AB'den kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi

    Avrupa Birliği (AB), kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
    • AA
    • 02.03.2022 - 17:53
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    AB'den kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi

    Ukrayna'ya savaş açtığı için getirilen yaptırımları aşma çabası olan Rusya'nın bu amaç doğrultusunda kripto parayı kullanma şüphesi doğdu.

    Avrupa Birliği (AB), kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.

    KRİPTO VARLIK KULLANIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

    Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı kripto varlık kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

    KRİPTO VARLIKLAR YAPTIRIMLARIN ETRAFINDA DOLAŞMAK İÇİN BİR YOL AÇABİLİR

    Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.

    AB yetkilisi, "Bazı kripto varlıkların değerindeki artış yaptırımlardan kaçınma girişimleri nedeniyle olabilir. Bu konuyu araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Bitcoin

    BITCOIN'İN DEĞERİ ARTTI

    Yetkili, AB'nin söz konusu kripto paralara ilişkin henüz bir karar alınmadığını, ancak gerekli olması halinde bu konuda da adım atabileceklerini belirtti.
    Öte yandan, son günlerde Bitcoin gibi çeşitli kripto para birimlerinin değerinde hızlı bir artış gözlemlendi.


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