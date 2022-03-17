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    AB'den kripto paralarla ilgili uyarı geldi

    AB denetim otoriteleri, kripto paralarla ilgili uyarıda bulunarak, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazırlanılması gerektiğini savundu.
    • AA
    • 17.03.2022 - 17:57
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    AB'den kripto paralarla ilgili uyarı geldi

    Avrupa denetim otoriteleri, tüketicilerin kripto varlıklara yatırdıkları tüm paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ve sosyal medyada dolandırıcıların tuzağına düşebilecekleri uyarısında bulundu.

    ÜÇ KURUM ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

    Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), yaptıkları ortak açıklamada, tüketicileri kripto varlıkların riskleri konusunda uyardı.

    TÜM PARALARINI KAYBEDEBİLİRLER

    Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar." denildi.

    "BU VARLIKLAR YATIRIM İÇİN UYGUN DEĞİL"

    Bu varlıkların çoğunun özel tüketiciler için bir yatırım, bir ödeme veya takas aracı olarak uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Tüketiciler, sosyal medya ve etkileyici kişiler (fenomenler) aracılığıyla dahil olmak üzere yanıltıcı reklamların risklerine karşı uyanık olmalı. Özellikle vadedilen hızlı veya yüksek getirilere karşı dikkatli olmalı." ifadeleri kullanıldı.

    Kripto para

    "KRİPTO VARLIKLARIN ENERJİ TÜKETİMİ YÜKSEK"

    Açıklamada, tüketicilerin "bazı kripto varlıkları üretmek için enerji tüketiminin yüksek olduğu ve bunun çevresel etkisinin de farkında olması" gerektiği belirtildi.


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