Petrol
110.98
0.76%
Euro
15.74
0.50%
Dolar
14.87
0.91%
Altın
907.08
1.85%
Borsa
2485
2.25%
Bitcoin
590.099
0.98%
BTXN Coin
16.70
5.89%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    AB'den Moldova'ya 52 milyon euro destek

    Avrupa Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 52 milyon euro destek vereceğini açıkladı.
    • 05.05.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'den Moldova'ya 52 milyon euro destek

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde çeşitli desteklemelerde bulunuyor.

    AB, bu kapsamda koronavirüs salgını, doğalgaz krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacıların geldiği Moldova'ya yeni ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu.

    Destek, Moldova'nın ekonomisinin toparlanması için

    AB'nin Moldova için 52 milyon euro ilave kaynak harekete geçirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun ülkenin ekonomik toparlanmasına ve kalkınmasına katkı vereceği açıklandı.

    destek

    Daha önce yaplan destekler

    AA'nan haberine göre açıklamada, AB'nin yaşanan krizler nedeniyle Moldova'ya 150 milyon euro makro finansal destek, 53 milyon euro bütçe desteği, 13 milyon euro insani yardım, 15 milyon euro mültecilerin işlemleri ve 15 milyon euro da sınır koruma yardımı sağladığı anımsatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Manisa'da, bayram ziyaretinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı
    3. Sayfa

    Manisa'da, bayram ziyaretinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı

    Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü
    3. Sayfa

    Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir