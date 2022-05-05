AB'den Moldova'ya 52 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 52 milyon euro destek vereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde çeşitli desteklemelerde bulunuyor.

AB, bu kapsamda koronavirüs salgını, doğalgaz krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacıların geldiği Moldova'ya yeni ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu.

Destek, Moldova'nın ekonomisinin toparlanması için

AB'nin Moldova için 52 milyon euro ilave kaynak harekete geçirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun ülkenin ekonomik toparlanmasına ve kalkınmasına katkı vereceği açıklandı.

Daha önce yaplan destekler

AA'nan haberine göre açıklamada, AB'nin yaşanan krizler nedeniyle Moldova'ya 150 milyon euro makro finansal destek, 53 milyon euro bütçe desteği, 13 milyon euro insani yardım, 15 milyon euro mültecilerin işlemleri ve 15 milyon euro da sınır koruma yardımı sağladığı anımsatıldı.