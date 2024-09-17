AB'den Polonya'ya net sıfır emisyon için 1,2 milyar euro destek AB Komisyonu, net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişte Polonya'nın stratejik sektörlerdeki yatırımlara katkı verme planının kabul edildiğini açıkladı.

AA

Net sıfır ekonomiye geçiş için stratejik sektörlere yatırım yapılması gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB), net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişte Polonya'nın stratejik sektörlerdeki yatırımlara katkı verme planı onaylanarak, yatırımları desteklemek adına kaynak sağlamayı kabul etti.

Açıklamada, Polonya'nın uygulayacağı tedbirin yeşil dönüşüme destek vereceği, bu nedenle AB kurallarına uyumlu bulunduğu ifade edildi.

1,2 MİLYAR EUROLUK KATKI

Polonya'nın hazırladığı plan doğrultusunda net sıfır ekonomiye geçişi desteklemek için stratejik sektörlerdeki yatırımlara 1,2 milyar euroluk katkı sağlayacağı bildirilen açıklamada, bazı yatırımlara doğrudan hibe vereceği belirtildi.

YATIRIM YAPILACAK ALANLAR

Bu kapsamda ülkenin batarya, güneş paneli, rüzgar türbini, ısı pompası, elektrolizör, karbon yakalama ve depolama ekipmanı üreten sektörlere veya bu alanlara yönelik kritik ham madde sağlayacak.

DESTEK YETKİSİ AB KOMİSYONU'NDA

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)