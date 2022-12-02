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    AB'den Rus petrolüne tavan fiyat önerisi geldi

    AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor ama bir rakamda uzlaşamıyordu. AB, Rusya'ya tavan fiyatta 60 dolar rakamını dillendirdi.
    • 02.12.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:35
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    AB'den Rus petrolüne tavan fiyat önerisi geldi

    Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor. Ukrayna ile girdiği savaştan sonra yaşanan yaptırım ve jestleşmeler Avrupa Birliği'ni (AB) yeni formüller üretme noktasına getirmişti.

    AB Komisyonu, üye ülkelere, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması teklifinde bulundu.

    AB üyesi 27 ülkenin temsilcisi, Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere müzakerelere devam ediyor.

    AB Komisyonu, üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

    Baltık ülkeleri teklifi onaylamadı

    Söz konusu teklif, halen başını Polonya'nın çektiği, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerini de içeren bir grup tarafından onaylanmadı.

    Oybirliği olmadan tavan fiyat uygulanamayacak

    Bu ülkeler daha düşük seviyede bir tavan fiyat uygulanmasında ısrar ederken karar alınabilmesi için üye 27 ülkenin oybirliği gerekiyor.

    petrol

    Yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulacak

    Ayrıca, tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatı 2 ayda bir yeniden değerlendirecek. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın piyasa fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

    AB, Rusya petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmeye çalışırken öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.


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