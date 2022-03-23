Petrol
118.7
2.79%
Euro
16.31
-0.32%
Dolar
14.84
0.09%
Altın
919.15
0.33%
Borsa
2192
0.14%
Bitcoin
621.844
-1.88%
BTXN Coin
42.03
-0.84%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    AB'den savaştan etkilenen şirketlere 400 bin euro destek

    AB, Rusya-Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere 400 bin euro kamu desteği sağlanması iznini onayladı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'den savaştan etkilenen şirketlere 400 bin euro destek

    Avrupa Birliği (AB), ekonomileri olağanüstü durumlarda desteklemeye odaklı bir poltika yürütüyor. Bu doğrultuda Rusya-Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere 400 bin euro kamu desteği sağlanmasına izin verdi.

    AB Komisyonu, Birlik ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden korumak için AB kamu destek kurallarının gevşetilmesini içeren geçici çerçevenin kabul edildiğini açıkladı.

    destek

    400 BİN EURO DESTEĞİN AYRINTILARI
    • Buna göre, AB üyesi ülkeler, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, karşılıklı alınan diğer kısıtlayıcı tedbirler ve enerji gibi girdi maliyetlerinde artışın neden olduğu zararların giderilmesinde kamu desteklemelerini kullanabilecek.
    • Üye ülkeler, tarım, balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve krizden etkilenen şirketler için 35 bin euroya kadar hibe verebilecek.
    • Krizden etkilenen diğer sektörlerdeki şirketlere de 400 bin euroya kadar hibe sağlayabilecek.Bankaların mevcut krizden etkilenen tüm şirketlere kredi sağlamaya devam etmesi sağlanacak.
    • Bu firmalara yönelik kredilere kamu garantisi verilebilecek.
    • Söz konusu kredilere sübvansiyonlu faiz oranı uygulanabilecek.
    • Ülkeler, gaz ve elektrikteki fiyat artışlarından kaynaklanan ek maliyetler için şirketlere tazminat veya hibe verebilecek.
    • Yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen firmalara söz konusu gaz ve elektrik gibi masraflarının yüzde 30'unu geçmeyecek biçimde 2 milyon euroya kadar yardım yapılabilecek.
    • Faaliyetlerinde zarar eden şirketlerin ekonomik devamlılıklarını sağlamak için daha fazla yardım da verilebilecek.
    • Bu çerçevede enerji yoğun kullanıcılar için 25 milyon euroya kadar alüminyum, diğer metaller, cam elyafı, kağıt hamuru, gübre, hidrojen ve kimyasal gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için de 50 milyon euroya kadar yardım sağlanabilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Hangi kara yolunda çalışma var? 23 Mart Çarşamba kara yollarında son durum
    Video Haber

    Hangi kara yolunda çalışma var? 23 Mart Çarşamba kara yollarında son durum

    Rusya’da kripto paralara talep 4 katına çıktı
    Ekonomi

    Rusya’da kripto paralara talep 4 katına çıktı

    Görüş Bildir