AB'den savaştan etkilenen şirketlere 400 bin euro destek

AB, Rusya-Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere 400 bin euro kamu desteği sağlanması iznini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), ekonomileri olağanüstü durumlarda desteklemeye odaklı bir poltika yürütüyor. Bu doğrultuda Rusya-Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere 400 bin euro kamu desteği sağlanmasına izin verdi.

AB Komisyonu, Birlik ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden korumak için AB kamu destek kurallarının gevşetilmesini içeren geçici çerçevenin kabul edildiğini açıkladı.

400 BİN EURO DESTEĞİN AYRINTILARI