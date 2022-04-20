AB'den şubatta 15,8 milyar euro ticaret açığı

Eurostat'ın, şubat ayına ilişkin yayınladığı verilere göre AB ülkelerinin öncelikli olarak enerji alanında yapılan ithalatı, ihracatını geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı. AB, şubat ayında toplam 15,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 191,9 milyar euroya, ithalatı da yüzde 44,7 yükselerek 207,7 milyar euroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı şubat ayında 15,8 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17 yükselişle 215,8 milyar euro, ithalat da yüzde 38,8 artışla 223,4 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, şubatta 7,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülke 35,5 milyar euro ile ABD oldu

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 35,5 milyar euro ile ABD, 24,8 milyar euro ile Birleşik Krallık, 18,5 milyar euro ile Çin, 13,9 milyar euro ile İsviçre, 7,5 milyar euro ile Rusya ve 7,2 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,9 milyar euro ile Çin, 23,6 milyar euro ile ABD, 20,6 milyar euro ile Rusya, 13,9 milyar euro ile Birleşik Krallık, 11,9 milyar euro ile İsviçre, 9,5 milyar euro ile Norveç ve 7 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.