AB'den temmuzda 42,3 milyar euro ticaret açığı

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın ekonomik faaliyetlerine etki yaptı. Bu, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış ticaret verilerine yansıdı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.



AB'nin temmuz ayı dış ticaret açığı 42,3 milyar euro



AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 211,5 milyar euroya, ithalatı da yüzde 47,6 yükselerek 253,8 milyar euroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı temmuz ayında 42,3 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, temmuzda 34 milyar euro

Euro Bölgesi'nde ise ihracat temmuzda, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 yükselişle 235,5 milyar euro, ithalat da yüzde 44 artışla 269,5 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, temmuzda 34 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülke ABD

AA'nın haberine göre, söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,4 milyar euro ile ABD, 26,5 milyar euro ile İngiltere, 19,5 milyar euro ile Çin, 15,7 milyar euro ile İsviçre ve 8,2 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

En fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler Çin

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,2 milyar euro ile Çin, 29,3 milyar euro ile ABD, 20,1 milyar euro ile İngiltere, 16,6 milyar euro ile Rusya, 15,3 milyar euro ile Norveç, 12,4 milyar euro ile İsviçre ve 8,4 milyar euro ile Türkiye oldu.