AB ticari misilleme mekanizması kuracak

AB, üye ülkelerinin ticaretini ve yatırımlarını etkileyen önlemler uygulayan yabancı ülkelere müdahale edilmenin altyapısını oluşturmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), başka ülkelerdeki yatırım ve ticaretleri o ülkede uygulanan kurallardan etkilendiğinde kendisini korumaya almak için bir dizi önlem almaya karar verdi.

Bu kapsamda AB Komisyonu, gümrük vergisi, kota, ithalat sınırlaması, yatırım ve hizmetlerin kısıtlanması, ülkenin AB piyasalarına erişimin engellenmesi gibi çeşitli seçenekleri derhal hayata geçirecek.

MEKANİZMA KURULMASI GÜNDEME GELDİ

AB bu amaç doğrultusunda, ticari rakiplerine hızla ekonomik yaptırım imkanı sağlayacak bir mekanizma kurulmasını teklif etti.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN EKONOMİK BASKILARINA KARŞI MİSİLLEME YAPILACAK

AB Komisyonu, üçüncü ülkelerin ekonomik "baskılarına" karşı kısıtlayıcı tedbir uygulama imkanı sağlayacak bir ticari misilleme mekanizması kurulmasını içeren düzenleme teklifini açıkladı.

MÜZAKERELER SORUNU GİDERMİYORSA, MEKANİZMA DEVREYE GİRECEK

"Zorlama Karşıtı Enstrüman" adlı mekanizmaya göre, AB veya üye ülkelerinin ticaretini veya yatırımlarını etkileyen önlemler uygulayan veya uygulama tehdidinde bulunan yabancı ülkelere derhal müdahale edilecek. Ekonomik olarak zorlayıcı önlemler alındığının belirlenmesi ve bu konudaki müzakerelerin sorunu gidermemesi halinde mekanizma devreye girecek.

AB'DE YAPTIRIM KARARLARI UZUN SÜREÇTE ALINABİLİYOR

AB'nin ekonomik konulardaki yaptırım veya misilleme gibi uygulamaları üye ülkelerin oy birliğiyle alınabiliyor. Bu durum nedeniyle karşı yaptırımların kabulü için her üye ülkenin ikna edilmesi gerekiyor. Ancak yaptırım kararı, hem uzun süreç alıyor hem de her durumda mümkün olmuyor.