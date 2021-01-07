AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi getirildi

Avrupa Birliği, Türkiye'de üretilen çeşitli demir ve çelik ürünlere yüzde 7,6'ya varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

Avrupa Birliği (AB), daha önce şikayet konusu olan ve hakkında soruşturma açılan Türkiye'den ithal ettiği bazı demir-çelik ürünlerine geçici ilave vergi koydu.

Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerin ithalatıyla ilgili geçici anti damping vergisi uygulanması kararı, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

YÜZDE 4,8’DEN 7,6 ORANINA KADAR ANTİ DAMPİNG VERGİSİ

Buna göre, Türkiye'deki demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti damping vergisine tabi olacak.

TÜRKİYE'NİN SEKTÖRDE DAMPİNG YAPTIĞI İDDİASI ŞİKAYET KONUSU OLMUŞTU

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), 31 Mart 2020'de Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonu'na şikayette bulunmuştu.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

AB, mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.