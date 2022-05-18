AB'den Ukrayna'ya 9 milyar lira destek

AB, Rusya'nın savaş açtığı ve topraklarında sıcak savaş yaşadığı için can ve mal kaybına uğrayan Ukrayna'ya destek vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaş halinde olduğu için ekonomik açıdan kayıplar yaşayan Ukrayna'ya 9 milyar euro ilave mali destek verecek. Ayrıca AB, ülkenin yeniden inşaasını da şimdiden planları arasına aldı.

AB'nin bu desteklerini kullanan ülkelerin düşük faiz ve uzun vadelerle geri ödediği biliyor.

AB, Ukrayna'ya desteği Avrupa ülkesi olduğu için ayrıca önemsiyor.

AB, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını belirtti. "Ukrayna, cephede Avrupa değerlerini savunuyor" diyen von der Leyen, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"9 milyar euroya kadar yeni makro-finansal yardım teklifi"

Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa vadede ihtiyaç duyduğu finansmana erişimini sağlamak istediklerini belirterek, "Ukrayna için 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro-finansal yardım teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin yeniden inşaası planlanmalı

Von der Leyen, AB'nin bu yeniden inşa çabasında öncülük etme sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, ülkenin yeniden inşasının da planlanması gerektiğini anlattı.

Yeniden inşa için platform kurulacak

Yeniden inşa için Ukrayna ve AB Komisyonu tarafından yönetilecek bir platform kurmayı da teklif ettiklerine dikkati çeken von der Leyen, bu platformun Ukrayna'nın inşasına katkı verecek ülkeler, uluslararası bağışçılar, uluslararası finans kurumları ve diğer benzer düşünen ortakları bir araya getireceğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Von der Leyen, Ukrayna'nın yeniden inşasında yatırımların reformlarla birlikte yürütülmesinin önemine işaret ederek, bu çabaya sadece AB katkısının yeterli olmadığını başkalarının da sürece katılması gerektiğini vurguladı.