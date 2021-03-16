AB'den üye ülkelerinin istihdamına 9 milyar euro destek

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz yansımalarının en büyüğü istihdam kaybı olarak beliriyor. AB de kendisine üye ülkelerin istihdam programlarını bu amaçla desteklemeyi sürdürüyor.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs salgını nedeniyle 7 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 9 milyar euro mali destek verildiğini duyurdu.

İSTİHDAM KORUMA PROGRAMI "SURE"

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 7 üye ülkeye destek sağlandığını açıkladı.

HANGİ ÜLKE NE KADAR DESTEK ALDI

Ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 3 milyar 870 milyon euro, İspanya'ya 2 milyar 870 milyon euro, Çekya'ya 1 milyar euro, Hırvatistan'a 510 milyon euro, Slovakya'ya 330 milyon euro, Litvanya'ya 302 milyon euro ve Malta'ya 123 milyon euro kredi verildiği bildirildi.

DAHA ÖNCE İSTİHDAMI KORUMAYA YÖNELİK 16 ÜLKEYE 62.3 MİLYAR EURO VERİLMİŞTİ

Söz konusu finansal desteğin salgın nedeniyle üye ülkelerde istihdamı korumak için yapılan kamu harcamalarına katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, program kapsamında şimdiye kadar 16 ülkeye toplam 62 milyar 300 milyon euro kaynak sağlandığı belirtildi.

25 MİLYAR EUROLUK KREDİ TEMİNATI

Koronavirüs nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verdi.

UYGUN KOŞULLU VE UZUN VADELİ KREDİLER SAĞLANDI

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Toplam 100 milyar euroluk kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.