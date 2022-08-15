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    ABD'li bankalar Rus tahvillerinde tekrar alım-satıma başladı

    ABD Hazinesi'nin düzenlemelerinin ardından ABD'li bankalar Rus tahvillerinde tekrar alım-satıma başlandığı açıklandı.
    • 15.08.2022 - 13:32
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    ABD'li bankalar Rus tahvillerinde tekrar alım-satıma başladı

    Bazı büyük ABD bankaları son günlerde Rus borçlanma araçlarında alım satım işlemi yapılmasına aracılık etmeye başladı.

    Batılı yatırımcılar Rus tahvillerini satabilecek

    Böylece Batılı yatırımcıların artık dokunmak istemediği Rus tahvillerini satmaları mümkün olacak.

    ABD Hazinesi, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya karşı yaptırımlar başlattı. ABD ve Avrupalı yatırımcılar iki bankacılık kaynağı ve bir yatırımcının verdiği bilgiye göre haziran ayından itibaren Rus tahvil piyasasından çekilmişti.

    Altı büyük banka, Rus şirket tahvilleri için aracılık hizmeti vermeye başladı

    ABD Hazinesi tarafından temmuz ayında yayınlanan yönergelere göre ABD'li yatırımcılar ellerindeki Rus tahvillerini satabilmeye başlarken altı büyük banka, Reuters tarafından görülen e-postaları, müşteri notları ve diğer belgelere göre Rus devlet ve şirket tahvili piyasasında tekrar aracılık hizmeti vermeye başladı.

    Belgelere göre JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays ve Jefferies'in piyasada tekrar faaliyete geçti.

    Bank of America, Barclays, Citi ve JPMorgan sorulara yanıt vermedi.

    Rusya

    Küresel yaptırım yönergeleri çerçevesinde çalışılıyor

    Jefferies sözcüsü bankanın, "müşterilerinin bu karmaşık durumu yönetmelerini kolaylaştırmak için küresel yaptırım yönergeleri çerçevesinde çalıştığını" söyledi.

    Deutsche Bank'a yakın bir kaynak bankanın, hali hazırda tahvil sahibi müşterileri için yalnızca istek üzerine ve vaka bazında tahvil alım-satımı gerçekleştirdiğini bunun dışında Rus varlıklarıyla yeni işlem başlatmadığını belirtti.

    Rusya

    Dolaşımda 40 milyar dolar tutarında Rus devlet tahvili vardı

    Reuters'in haberine göre, Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgali başladığında piyasada vadesi dolmamış yaklaşık 40 milyar dolar tutarında Rus devlet tahvili bulunuyordu ve yaklaşık yarısı yabancı yatırımcıların elindeydi.

    İşgalin ardından hızla değer yitiren Rus tahvilleri birçok yatırımcının elinde kalırken, yaptırımlar dolayısıyla varlıkların alım satımı zorlaşmıştı.


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