ABD'li perakende devlerinin satışları ilk çeyrekte arttı

ABD'de tüketimin arttığını belgeleyen verilerden olan büyük perakende zincirlerinden Walmart, Macy's ve Home Depot'un satışları yılın ilk çeyreğinde yükseldi.

ABD'li marka Walmart'ın finansal sonuçlarına göre, şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 138 milyar 300 milyon dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Walmart Üst Yöneticisi Doug McMillon, finansal sonuçlara ilişkin, "Güçlü bir çeyrek oldu." değerlendirmesinde bulundu. Yılbaşında olduğundan daha iyimser olduklarına işaret eden McMillon, "ABD'de müşteriler açıkça dışarı çıkıp alışveriş yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

EKONOMİK DESTEK PAKETİ ETKİLİ OLDU

McMillion, ABD'de hayata geçen ekonomik destek paketinin etkili olduğunu belirterek, 2021 boyunca talebin sürmesinin beklendiğini kaydetti.

HÜKÜMETİN DESTEK PROGRAMI VE AŞI UYGULAMASI OLUMLU ETKİLEDİ

ABD'li mağaza zinciri Macy's de ilk çeyrekte satışlarının arttığını duyurdu.

Buna göre, bilançosunda 1 Mayıs'ta sona eren 3 aylık dönemi, ilk çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, söz konusu dönemde 4 milyar 710 milyon dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 20 milyon dolar gelir elde etmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 600 milyon dolar zarar eden Macy's, bu yılın aynı döneminde 103 milyon dolar net kâr açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Macy's Üst Yöneticisi Jeff Gennette, ilk çeyrekte satış beklentilerini aştıklarını bildirdi.

Gennette, "Bu sonuçlar, dijital platformlarımızdaki yatırımlar da dahil olmak üzere stratejimizin hızlandırılmış uygulamasıyla birlikte hükümetin destek programı ve genişleyen aşı uygulamasının olumlu etkilerinden kaynaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

HOME DEPOT'UN SATIŞLARI YÜZDE 32'NİN ÜZERİNDE ARTTI

ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un ise ilk çeyrek geliri yüzde 32,7 artışla 37 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 200 milyon dolar olarak kaydedilen net kârı da bu dönemde 4 milyar 100 milyon dolara çıktı.

Home Depot Üst Yöneticisi Craig Menear, ilk çeyrek finansal sonuçlarında ev geliştirme projelerine yönelik talebin etkili olduğunu ifade etti.