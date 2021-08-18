ABD'li perakende zinciri, kripto para ile ödeme kabul etme hazırlığında

ABD'li dev marketler zinciri Walmart'ın kripto para teknolojisinden anlayan eleman arayışı, dijital para ile ödeme almaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Dünyanın yeni para birimi, değerindeki oynaklıklara rağmen varlığını artırmaya devam ediyor. Buna paralel olarak kripto para ile ödeme kabul edilmesi ile ilgili girişimler artıyor.

ABD’deki en büyük perakende zinciri olan Walmart’ın "kripto para uzmanı" iş ilanı açması, kripto para ile ödeme kabul edebileceği düşündürdü.

WALMART, KRİPTO PARA UZMANI ARADIĞINI İLAN ETTİ

ABD’deki en büyük özel işveren olan perakende devi Walmart, kripto para uzmanı aradığını içeren bir iş ilanı yayınladı. Bu ilan da şirketin yakın zamanda kripto para kabul edebileceği ile ilgili spekülasyonlar oluşmasını sağladı.

ARANAN ÖZELLİKLER PERAKENDE ZİNCİRİNİN KRİPTO ÖDEME KABUL EDECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Aranan kişinin, kripto para ve blockchain teknolojilerinde uzman olması ve gerekli yönlendirmeleri yapabilecek olması gerektiği vurgulandı. Bunlara ek olarak, pozisyon için bir lisans derecesi, ürün yönetiminde on yıllık deneyim, kripto para ekosistemleri ile ilgili tecrübe istendiği belirtildi.

BAŞKA ŞİRKETLERDEN DE AYNI SİNYALLER GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da Amazon, kripto para kripto para uzmanları ile ilgili iş ilanları yayınlamıştı. Bu da benzer spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak iddialar, şirketin sözcüsü tarafından reddedilmişti.