ABD'li şefler Las Vegas'taki mekanlarda Türk ürünleri hazırlıyor

ABD'ye ihracat hedefiyle yürütülen Turquality Projesi kapsamında, Las Vegas'taki oteller ve restoranların şefleri, Türk kuru meyve, su ürünleri ve meyve sebze mamulleriyle menüler hazırlayıp sunuyor.

Türk gıda ihracatçıları, ABD pazarında büyümek için Turquality Projesi desteğiyle Las Vegas'taki otel ve restoran şeflerine yönelik tanıtım çalışmalarına başladı.

ABD'YE GIDA İHRACATINI ARTIRMAK İÇİN TANITIM YAPILIYOR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye'den ABD'ye 2019'da 7 milyar 892 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bunun 770 milyon dolarlık kısmını ise gıda ürünleri oluşturdu. Bu ülkeye gıda ihracatında en yüksek payı, 320 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri aldı. Meyve sebze mamullerinden 184 milyon dolar döviz girdisi sağlanan ABD'ye kuru meyve ihracatı ise 76 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD'NİN BATISI TÜRK ÜRÜNLERİNİ YETERİNCE TANIMIYOR

Markalaşma programı Turquality'i kullanarak Türk malı imajını geliştirmek üzere proje kapsamında firmalar, Türk ürünlerinin daha az bilindiği batı bölgesine yoğunlaştı.

ŞEFLERİN MENÜSÜNDE TÜRK ÜRÜNLERİ YER ALIYOR

Proje kapsamında ABD'li şefler çalıştıkları oteller, restoranlar ve kafelerde Türk ürünleriyle menüler hazırlamaya başladı. Özellikle kuru meyve ve su ürünleriyle hazırlanan yemeklerin büyük beğeni topladığı ifade edildi.

LEVREK, ÇİPURA, ZEYTİNYAĞI

Düzenlenen tadım etkinliklerinde levrek, çipura, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru kayısı gibi ürünlerle hazırlanan yemekler büyük otellerin satın alımcılarından geçerli not aldı.

Öte yandan dünya genelinde yaklaşık 200 milyon takipçisi olan e-spor etkinliklerinde de Türk ürünlerinin tanıtılması hedefleniyor.

“SALGIN TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Turquality Projesi'nin rekabeti geliştirmekteki büyük destek programlarından biri olduğunu söyledi. Celep, bu destekle Türk gıda ürünlerine değer zinciri oluşturduklarını vurguladı. Salgının Türk tarım sektörü için büyük bir fırsat oluşturduğunu da ifade eden Celep, süreç içinde artan ihracat rakamlarının bunu desteklediğini dile getirdi. Celep, gıda ürünlerinin tanıtımı artıkça turizme de dolayı katkı sağlanacağına işaret etti.

HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

Celep, "Amacımız bize özgü sağlıklı ürünlerle ihracatımızı artırmak. Bizim buradaki hedefimiz 2023'te 2 milyar dolar seviyesine çıkmak." dedi.