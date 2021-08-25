ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'in koronavirüs önlemi

ABD'nin yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'deki ofislerine giren herkesin koronavirüs aşılarının tamamlanmış olmasını ve maske takmalarını şart koştu.

New York Times gazetesine göre Goldman Sachs yönetimi, 7 Eylül’den itibaren müşterileri dahil olmak üzere şubeler ve ofisleri kullanan herkesin aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu kıldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI ZORUNLULUĞU GETİREN İLK BÜYÜK FİNANS KURULUŞU

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına tam onay vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamayla, Goldman Sachs Wall Street’te koronavirüse karşı aşı zorunluluğu getiren ilk büyük finans kuruluşu oldu.

AŞILARI TAM OLMAYAN PERSONELİ EVDEN ÇALIŞACAK

Goldman Sachs, 7 Eylül'den sonra aşıları tam olmayan personelinin evden çalışacağını, ayrıca aşılılardan da her hafta koronavirüs testi talep edeceklerini duyurdu.

OFİSLERİNDE MASKE KULLANIMI DA ZORUNLU

ABD’de 20 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, ofislerinde maske kullanımını da zorunlu hale getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, FDA'nın kararının ardından, şirket yöneticilerine seslenerek "Aşı zorunluluğu için FDA'nın aşılara onay vermesini bekliyorsanız, size çağrı yapıyorum, artık aşıyı zorunlu hale getirin." demişti.