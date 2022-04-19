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    ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 3'e çıktı

    Fed'in destek paketlerinde ve para politikasında sıkılaşmaya gideceğini belirtmesi ABD'nin hazine tahvil getirilerini etkiledi.
    • 19.04.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:15
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    ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 3'e çıktı

    ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 2.909 ile 2018 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirisi, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son dönemdeki para politikasını sıkılaştırma yanlısı söylemlerine tepki göstermesiyle 2019 başından bu yana ilk kez yüzde 3'e çıktı.

    Reuters'in haberine göre, St. Louis Fed Bankası Başkanı James Bullard, dün ABD enflasyonunun "çok yüksek" olduğunu söyledi ve 40 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyondaki artışı yavaşlatmak için faizleri yıl sonuna kadar yüzde 3,5'e yükseltme konusundaki görüşünü tekrarladı.

    ABD

    ABD ve Avrupa tahvil piyasaları satış baskısı altında

    Dünkü resmi tatilin ardından Londra borsasında işlemler yeniden başladığında, ABD ve Avrupa tahvil piyasaları satış baskısı altında kaldı.

    ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 3'e kadar yükseldikten sonra günlük bazda 3 baz puan artıda işlem görüyor.


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