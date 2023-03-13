ABD'nin bankacılık sektörünün endişeleri küresel piyasalara yansıdı ABD'deki bankacılık alanındaki gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor ve küresel piyasaları olumsuz etkiliyor.

Küresel piyasalar, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle yeni haftaya başladı.

ABD ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemler pozitif fiyatlamaları destekliyor.

ABD'deki gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar da büyük oranda değişti.

SVB müşterileri mevduatlarına bugünden itibaren eriyebilecek

ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına bugünden itibaren erişebileceklerini bildirdi.

FDIC'nin SVB kararını mevduat sahiplerini koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlaması destekleniyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, FDIC ve Fed'in önerilerini dinledikten ve ABD Başkanı Joe Biden ile istişare ettikten sonra FDIC'nin SVB kararının tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden da, SVB ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Pay piyasalarında risk iştahı arttı

Söz konusu adımlar pay piyasalarında risk iştahını artırırken, Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı.

Yarın ABD'de enflasyon verileri açıklanacak

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerle birlikte yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesindeki son enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Takip edilecek veriler:

Analistler, bugün ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının takip edileceğini belirtiyor.

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