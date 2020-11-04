ABD’nin başkanlık seçiminin önemi ticari savaş yaşadığı ülkeler için ayrı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi Aday Donald Trump ile Demokrat Aday Joe Biden karşı karşıya geldi. Sonuçları dünyada herkesten daha fazla merakla bekleyen ülkeler var.

ABD Başkanlık seçimleri küresel ekonomi için farklı anlamlar taşıyor. ABD Başkanı Trump’ın siyasete atılmadan önce önemli çapta işlere imza atan bir iş insanı olması, politikasında etkin rol oynamıştı.

TİCARİ YAPTIRIM UYGULANAN ÜLKELERİN KADERİ DE BU SEÇİME BAĞLI

Donald Trump’ın ticari deneyimleri ile yaptığı hamleler, diğer ülkelerin liderleri ile girdiği ikili temaslardan ticari işbirlikleri ile çıkması gibi artılarının yanı sıra diğer ülkelere karşı sık sık ticari yaptırımlar uygulaması ve bu kozu anlaşmalarda öne sürmesi dünyanın ekonomik dengeleri üzerinde olumsuz etki bırakmıştı.

Şimdi küresel piyasalarla birlikte bu ülkeler ABD seçiminin sonuçlarını kendi gelecekleri açısından da merakla izliyor. Ve bu ülkelerin başında Çin ve İran geliyor.

ÇİN’E UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD, Çin ürünlerine getiriler gümrük kotalarını ve vergi oranlarını kendi lehine değiştirerek bir ticari savaşa girdi. Çin de buna karşılık verdikçe iki ülke arasındaki çekişmeler, zaman zaman bir araya gelinip tatlıya bağlandı görülse de hiçbir zaman tam olarak aşılmadı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınını nedenini bile aralarındaki anlaşmazlığı bağlayan Trump, iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırırken, Çin de kendi içinde yeni kararlar alarak ekonomisini güçlendirme arayışına girdi.

Gelişmeleri izleyen küresel piyasalar da oluşan riskten kendilerini korumak için satıcılı seyir izleyerek, altın gibi güvenli limanlara sığındı. Bu da ülke paraları üzerinde farklı sonuçlar çıkmasına yol açtı.

İRAN’A YAPILAN TİCARİ YAPTIRIM UYGULAMALARI

Trump’ın İran’a yaptırımları, İran’la iş yapan ülkeleri de bağladı. Önce içinde Türkiye'nin de yer aldığı komşu ülkelerle olan ilişkilerine farklı yaklaşıyorken, sonra tüm ülkeleri bağlayıcı kararlar alarak, İran’ın dünya ile olan ticari ilişkisini kesti.

Gelişmeler sırasında iki ülke liderleri sosyal medya aracılığı ile karşılıklı söz düellosuna girdiyse de bu tartışma sadece ticari çerçeve ile sınırlı kaldı. İran’ın resmi para birimi Tümen gelişmelerin etkisiyle değer kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, en son yaptığı açıklamalardan birinde ülkede döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları "düşmanın ülke ekonomisini bozmak için yürüttüğü psikolojik operasyon" şeklinde nitelendirdi. Ruhani, Washington yönetiminin İran'ın petrole bağımlı olmayan ekonomik girişimlerini çökertmeye çalıştığını savundu.