ABD'nin borç limiti sorunu tartışılıyor! Borç limiti 1 Haziran'a kadar artırılmalı ABD'nin borç limiti sınıra geldi ve limitin sınırını artırmak için karar çıkması bekleniyor. Ancak kararın son dakikaya kadar bekletilmesi piyasaları geriyor.

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ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine 2 haftadan az bir süre kaldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümetin 15 Haziran'a kadar yeterli vergi geliri elde etmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

Yellen, NBC'ye verdiği röportajda borç limiti konusundaki uyarılarını yineledi.

Yellen, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Muhtemelen 1 Haziran'da ödemelerini yapamayacağını belirttiğini anımsatan Yellen, Kongre'ye bu konuda bilgi sağlamaya devam edeceğini ancak mevcut değerlendirmesini değiştirmediğini aktardı.

Ödemelerde "zor seçimler" yapılması gerekecek

Yellen, Kongre'nin borç limitini artırmaması halinde ödemeler konusunda yapılması gereken "zor seçimler" olacağını ifade etti.

Hazinenin varlıklarının 15 Haziran'a kadar yetip yetmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Yellen, şu yanıtı verdi:

Vergi tahsilatları ve harcamaları konusunda her zaman bir belirsizlik vardır ve bu nedenle bundan kesinlikle emin olmak zor, ancak değerlendirmem, tüm faturalarımızı öderken 15 Haziran'a ulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde.

Biden, Cumhuriyetçilerin borç limiti tekliflerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, borç limiti müzakerelerinde Cumhuriyetçilerin yaptığı son tekliflerin çoğunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

"Biden temerrüde düşmek istiyor"

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Fox News'e verdiği röportajda, Biden'ı bir anlaşmadan ziyade temerrüde düşmek istemekle suçladı.

Borç limiti müzakereleri yeniden açmazda

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin, cuma günü Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması, borç limiti konusunda anlaşmaya varılmasını şüpheye düşürmüştü.

Borç tavanı nedir?

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

ABD'nin borç limiti konusunda Biden ile McCarthy yarın buluşacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ile borç limiti konusunda verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, yarın tekrar bir araya geleceklerini söyledi.