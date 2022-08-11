ABD'nin bütçesi temmuz ayında 211 milyar dolar açık verdi

Dünyanın dev ekonomisinde açıklanan her veri tüm dünya ekonomilerinde yankı bulurken, ABD'nin bütçe açığı yayınlandı.

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı 2022 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı 726 milyar dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı azalıyor

AA'nın haberine göre, Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 302 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. ABD'de bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 azalışla 211 milyar dolar oldu.

ABD'nin mali yılı, 1 Ekim 2021'de başlayarak 30 Eylül 2022'de sona eriyor.

Gelir arttı ve koronavirüs harcamaları azaldı

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin temmuzda 194 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığında geçen yıla kıyasla yaşanan azalışta, koronavirüs salgınına yönelik harcamalardaki azalışa karşın gelirlerdeki artış etkili oldu.