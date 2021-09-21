ABD'nin cari açığı 2007'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'nin cari açığı 2007'den bu yana en yüksek seviyede

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde 190 milyar 300 milyon dolarla 2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 0,5 ARTTI

Ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 artarak 190 milyar 300 milyon dolar oldu.

CARİ AÇIK VERİSİNE İLİŞKİN PİYASA BEKLENTİSİ 191 MİLYAR DOLAR

2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisine ilişkin piyasa beklentisi, 191 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi de 189 milyar 400 milyon dolara revize edildi.

CARİ AÇIĞIN GSYH’YE ORANI 3,3

Ülkenin cari açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.