ABD'nin cari açığı geçen yıl yüzde 11,5 artış kaydetti Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ABD'de cari işlemler açığı, 2022'te yüzde 11,5 artışla 943,8 milyar dolara çıktı.

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ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

ABD'nin cari açığı, 2022 genelinde ise yüzde 11,5 artarak 943,8 milyar dolara çıktı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,7 oldu. Bu oran 2021'de yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'de dördüncü çeyrekte cari açık yüzde 5,6 azaldı

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,6 azalarak 206,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren cari açık verisinin, 213,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Üçüncü çeyrek büyümesi revize edildi

ABD'de 2022'nin üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 217,1 milyar dolardan 219 milyar dolara revize edildi.

Cari açığının GSYH'ye oranı ise dördüncü çeyrekte yüzde 3,2

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise dördüncü çeyrekte yüzde 3,2 olarak hesaplandı. Bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.