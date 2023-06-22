ABD'nin cari açığı ilk çeyrekte yüzde 1,5 artış gösterdi ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 artarak 219,3 milyar dolara çıktı.

AA

Cari işlemler hesabındaki açık, ülkeleri zorlayan bir etmenken, dünyanın ekonomi devi ABD'deki veri olumsuz bir gelişme olarak açıklanıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesin verilerini açıkladı.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 216,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Açıklanan açık, beklentinin üzerine çıktı.

ABD'nin ilk çeyreğindeki açık 219,3 milyar dolar

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,5 artarak 219,3 milyar dolar oldu.

2022'nin son çeyreğindeki açık revize edildi

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 206,8 milyar dolardan 216,2 milyar dolara revize edildi.

Cari açığının GSYH'ye oranı

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.