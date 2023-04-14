ABD'nin dış ticaret fiyat endeksleri martta azaldı ABD'nin verileri küresel ekonomilerin odağında kalmaya devam ediyor. Geçmişte enflasyon ve faiz hareketlerinin yakından takip edildiği ABD'de günümüzde tüm verilerin küresel piyasalarda bir karşılığı oluyor.

AA ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ABD'de martta aylık bazda ithalat fiyat endeksi yüzde 0,6 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,3 azaldı. Martta aylık yüzde 0,6 azalma Ülkede ithalat fiyat endeksi martta, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Azalma piyasa beklentilerinin üzerine çıktı Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Kasım 2022'den bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydeden ithalat fiyat endeksi, şubatta da yüzde 0,2 azalmıştı. İthalat fiyat endeksinin Mayıs 2020'den bu yana en büyük yıllık düşüşü İthalat fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,6 azalarak Mayıs 2020'den bu yana en büyük yıllık düşüşü gösterdi. İhracat fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı Ülkede ihracat fiyat endeksi de martta, aylık bazda yüzde 0,3'lük azalış kaydetti. Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, şubatta yüzde 0,4 artmıştı. İhracat fiyat endeksi, martta yıllık bazda ise yüzde 4,8 azaldı.