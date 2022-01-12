ABD'nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek

Küresel piyasalar, bugünkü açıklamalar içinde önemli yer tutan ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı.

ABD dünya ekonomisinde ağırlıklı bir yeri olması nedeni ile ülkenin iç dinamiklerinden enflasyon verisi de merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon odaklı para politikasında alacakları kararlar tüm t-küresel piyasaları yakından etkileyecek. ABD'de kasımda yüzde 6,8 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesi bekleniyor.

Küresel piyasalar, pozitif bir seyir izlerken, Fed Başkanı Powell, dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlattı.

ALTININ ONS FİYATI 1.823 DOLAR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün, yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı 1.823 dolara kadar çıkmasının ardından şu sıralarda 1.820 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD BORSALARI YÜKSELDİ

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Dow Jones endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün de pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında, Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin enflasyon konusunda tetikte olmaları gerektiğini açıkladı. Buna karşın ECB Başkanı Lagarde, dünkü açıklamalarında enflasyon konusunda beklentilerde bir kötüleşme olmadığına dikkati çekerek, insanların bankanın fiyat istikrarı taahhüdüne güvenmelerini istedi.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYİRDE

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,10, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Avrupa endeksleri bugün de vadeli işlemlerde pozitif seyrediyor. Asya borsalarında da bugün alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ediyor.

ÇİN'DEN GELEN VERİLER İYİLEŞMEYE İŞARET EDİYOR

Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,5'e ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık bazda yüzde 10,3'e gerilemesi de pay piyasalarını destekleyen bir başka unsur olarak dikkati çekiyor. Analistler, enflasyon baskısının azalmasının, destekleyici para politikası konusunda Çin Merkez Bankası'nın elini rahatlatacağını bildirdi.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

13.00 Euo Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi