ABD'nin enflasyon verisi küresel piyasalara yansıdı

ABD'nin dün açıklanan 41 yılın zirvesindeki enflasyonu küresel piyasaları tedirgin etti. Enflasyon verisinin ardından Fed'in atacağı adımların sertleşmesinden korkuluyor.

ABD'de aylık TÜFE artışının yarısından fazlası, petrol ürünlerindeki fiyat artışından kaynaklandı. Konaklama ve gıdadaki fiyat artışları da bu yükselişe önemli katkı sağladı. ABD'de çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, enflasyon baskısının bir miktar da olsa azalmasını sağladı.

Enflasyonu düşürmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarını alırken daha sert tutum göstererek ani çıkışlar yapması endişesi, küresel piyasaların karışık seyir izlemesine neden oldu.

ABD'nin enflasyonunun ardından fiyatlamalar zorlaştı

AA'nın haberine göre ABD'de yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdı.

Tahvil piyasası satış eğilimi durdu

Veri sonrası, Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 85 seviyesine çıkarken, enflasyonun martta zirve yapmış olabileceği beklentisi tahvil piyasalarındaki 7 günlük satış eğilimini durdurdu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2,75'te dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı yükseldi

Söz konusu gelişmeler küresel bazda risk iştahının azalmasına sebep olurken, arz yönlü sıkıntıların tekrar baş gösterebileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 6 yükselerek 104,8 dolara çıktı.

Altının onsu 5 gündür aralıksız yükselişte

Artan risk algısıyla altının ons fiyatı da yükselişini beşinci güne taşırken, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.973 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Dün kapanışa doğru artan satış eğilimiyle, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne ise yükselişle başladı.

Artan enflasyon baskısı Avrupa borsalarını etkiliyor

Artan enflasyon baskısı, yarın yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde Avrupa borsalarında da fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,28 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya piyasaları karışık seyirde

Asya pay piyasaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, negatif ayrışan Çin'in beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle kayıplarını telafi ettiği görülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre makine siparişleri aylık yüzde 9,8 azalışla son iki yılın en sert düşüşünü gerçekleştirirken, Kovid-19 salgını ve alınan tedbirlerin söz konusu düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.

Çin'de ise ihracat geçen ay yüzde 14,7 artarken, dış ticaret fazlası da 47,4 milyar dolarla beklentileri geride bıraktı.

Dolar/TL 14,5800

Dolar/TL dün yüzde 0,4 azalışla 14,6007’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,5800 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 İngiltere, mart ayı TÜFE ve ÜFE

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı ÜFE