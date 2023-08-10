ABD'nin enflasyon verisinin öncesinde Dolar/TL, 27 seviyesinden işlem görüyor Bugün saat 15.30'da ABD'nin temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Veri öncesinde dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,0400 seviyelerinden işlem görüyor.

AA

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0400'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 29,7720'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 34,4620'den satılıyor.

Euro/dolar paritesi 1,102

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,4 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi bugün önceki kapanışının yüzde 0,4 üstünde 1,1020 seviyesinde seyrediyor.

Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi olumlu

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının gündeme getirilibileceğine vurgu yaptı.

Dolar endeksinin destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.