ABD'nin enflasyonu ağustosta yüzde 8,3 oldu

ABD'de enflasyonun yüksekliği ülkede en önemli sorun olarak gündeme gelirken ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e geriledi.

ABD'de enflasyonun yüksekliği ülkenin öncelikli sorunu olarak gündeme geliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararlarını enflasyonu düşürmek üzere alıyor.

ABD’de temmuz ayı enflasyonu yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı. Ülkede enflasyon haziranda yüzde 9,1 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ağustosta aylık enflasyon artışı yüzde 0,1 oldu

ABD'de Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Enflasyon beklentileri aştı

Ülkede gaz fiyatları tüketicilere biraz mola vermesine rağmen enflasyon, ağustos ayında beklenenden fazla yükseldiği bildirildi.

Gıda ve enerji maliyetleri hariç enflasyon artışı

Değişken gıda ve enerji maliyetleri hariç tutulduğunda, TÜFE Temmuz ayına göre yüzde 0,6 ve 2021′in aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.