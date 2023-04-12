ABD'nin enflasyonu geriledi! Verinin açıklanmasının ardından altın fiyatı yükseldi

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ABD'de enflasyon mart ayında yüzde 0,1'le beklentilerin altında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 5'e geriledi.
Altının onsu 2024 dolar
Verinin ardından 2 bin 10 dolar alan altının onsu 2024 dolara çıktı.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Yurt içinde serbest piyasada ise altın yukarı yönlü hareket etti:
Gram altın 1.248 liradan 1.257 liraya çıktı.
Çeyrek altın 2 bin 62 liradan 2 bin 77 liraya yükseldi.
Cumhuriyet altını 8 bin 403 liradan 8 bin 463 liraya çıktı.
Tam altın 8 bin 249 liradan 8 bin 309 liraya kadar yükseliş gösterdi.
Yarım altın 4 bin 124 liradan 4 bin 152 liraya tırmandı.
Döviz piyasası yükseldi
Döviz piyasasında da verinin ardından yükselişler yaşandı.
Dolar, 19,3222 liraya, euro 21,2138 liraya ve sterlin ise 24,1099 liraya çıktı.