ABD'nin enflasyonu geriledi! Verinin açıklanmasının ardından altın fiyatı yükseldi
ensonhaber.com

ABD'de enflasyon mart ayında yüzde 0,1'le beklentilerin altında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 5'e geriledi.

Altının onsu 2024 dolar

Verinin ardından 2 bin 10 alan altının onsu 2024 dolara çıktı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Yurt içinde serbest piyasada ise yukarı yönlü hareket etti:

Gram altın 1.248 liradan 1.257 liraya çıktı.

Çeyrek altın 2 bin 62 liradan 2 bin 77 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını 8 bin 403 liradan 8 bin 463 liraya çıktı.

Tam altın 8 bin 249 liradan 8 bin 309 liraya kadar yükseliş gösterdi.

Yarım altın 4 bin 124 liradan 4 bin 152 liraya tırmandı.

Döviz piyasası yükseldi

Döviz piyasasında da verinin ardından yükselişler yaşandı.

Dolar, 19,3222 liraya, euro 21,2138 liraya ve sterlin ise 24,1099 liraya çıktı.