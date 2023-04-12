ABD'nin enflasyonu geriledi! Verinin açıklanmasının ardından altın fiyatı yükseldi ABD Çalışma Bakanlığı, ülkenin mart ayı enflasyon verisini düşüş yönünde açıkladı. Altın piyasanın ilk tepkisi ise yükseliş yönünde oldu.

ensonhaber.com

ABD'de enflasyon mart ayında yüzde 0,1'le beklentilerin altında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 5'e geriledi.

Altının onsu 2024 dolar

Verinin ardından 2 bin 10 dolar alan altının onsu 2024 dolara çıktı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Yurt içinde serbest piyasada ise altın yukarı yönlü hareket etti:

Gram altın 1.248 liradan 1.257 liraya çıktı.

Çeyrek altın 2 bin 62 liradan 2 bin 77 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını 8 bin 403 liradan 8 bin 463 liraya çıktı.

Tam altın 8 bin 249 liradan 8 bin 309 liraya kadar yükseliş gösterdi.

Yarım altın 4 bin 124 liradan 4 bin 152 liraya tırmandı.

Döviz piyasası yükseldi

Döviz piyasasında da verinin ardından yükselişler yaşandı.

Dolar, 19,3222 liraya, euro 21,2138 liraya ve sterlin ise 24,1099 liraya çıktı.