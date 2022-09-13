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    ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi

    ABD enflasyonunu açıklanmasının ardından New York borsasında endeksler güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı.
    • 13.09.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 17:33
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    ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

    Veri sonrası küresel pay piyasalarında satış baskısı güçlenirken, New York borsasında endeksler güne yüzde 2'ye yakın düşüşle açıldı.

    Fed'den faiz artışı beklentisi arttı

    ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, pay piyasalarında da satış baskısına neden oldu.

    Fed'in gelecek hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller ise yüzde 16'ya çıktı.

    Küresel pay piyasalarında satış baskısı güçlendi

    Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında satış baskısı güçlenirken, New York borsasında endeksler güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı.

    Altının ons fiyatı 30 dolar düştü

    Dolar endeksi, verinin ardından yüzde 1,6 yükselerek 109,5'e çıkarken, altının ons fiyatı yaklaşık 30 dolarlık düşüşle 1.700 dolara indi.

    ABD nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi #1

    Euro/dolar paritesi yüzde 1,5 değer kaybetti

    Euro/dolar paritesi de yüzde 1,5 değer kaybederek 1,0020'ye gerilerken, Avrupa borsalarında düşüş yüzde 1'i aştı.

    Veri sonrası satışların etkisini artırdığı tahvil piyasasında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,29 seviyelerinden yüzde 3,46'ya kadar çıktı.

    BIST 100 endeksi, yüzde 1,3 değer kaybetti

    Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul'u da etkiledi. Gün içinde 3.715,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan veri sonrası şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 3.600 seviyelerinde seyrediyor.


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