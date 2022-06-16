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    ABD'nin ham petrol stokları 2 milyon varil arttı

    Dünyanın merkezindeki enerji krizi için önemli verilerden olan ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil artış gösterdi.
    • 16.06.2022 - 10:43
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    ABD'nin ham petrol stokları 2 milyon varil arttı

    Rusya-Ukrayna savaşı var olan petrom krizini alevlendirdi. Bu aşamada da ABD petrol stokları da takip edilen verilerin başında gelmeye başladı.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.

    Ticari ham petrol stokları yüzde 1,5 azaldı

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil (yüzde 1,5) azalışla 511 milyon 600 bin varile geriledi.
    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.

    Petrol dış ticareti hareketlendi

    ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 831 bin varil artışla 6 milyon 985 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 493 bin varil artışla 3 milyon 725 bin varil oldu.

    petrol

    Petrol üretimi yükseldi

    AA'nın haberine göre, ülkenin günlük ham petrol üretimi de 4-10 Haziran haftasında 90 bin varil artarak 12 milyon 435 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

    Üretim beklentisi

    EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.


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