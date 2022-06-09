ABD'nin ham petrol stokları 2 milyon varil attı arttı

EIA tarafından, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta, bir önceki haftaya göre 2 milyon varil arttığı bildirildi.

ABD'nin ham petrol stokları, fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu konudaki bilgileri periyodik olarak açıklayarak küresel piyasaların önünü görmesini sağlıyor.

Ülkedeki ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Stoklar piyasa beklentisinin üzerinde arttı.

Ticari ham petrol stokları azaldı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları geriledi

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 64 bin varil azalarak 6 milyon 154 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 758 bin varil azalarak 2 milyon 232 bin varil oldu.

Ham petrol üretimi azalış gösterdi

AA'nın haberine göre, ülkenin günlük ham petrol üretimi de 28 Mayıs-3 Haziran haftasında 5 bin varil azalarak 12 milyon 345 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Günlük ham petrol üretim beklentisi

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.