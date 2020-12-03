ABD'nin ham petrol stokları 700 bin varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 0,1 oranında 700 bin varil azalarak 488 milyon varile düştüğünü açıkladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638 milyon 200 bin varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon 500 bin varil yani yüzde 1,5 artışla 233 milyon 600 bin varile yükseldi.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 171 bin varil artarak 5 milyon 400 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 625 bin varil artarak 3 milyon 450 bin varil seviyesinde gerçekleşti.​​​​​​​

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 21-27 Kasım haftasında 112 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 600 bin varil oldu.

BEKLENTİ GÜNLÜK 11.4 MİLYON VARİL ÜRETİM

EIA'nın Kasım 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 400 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 100 bin olması bekleniyor.