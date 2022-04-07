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    ABD'nin ham petrol stokları bir haftada beklentilerin üzerinde arttı

    ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 1 milyon 600 bin varil beklentisini aşarak 2 milyon 400 bin varil yükseldi.
    • AA
    • 07.04.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:19
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    ABD'nin ham petrol stokları bir haftada beklentilerin üzerinde arttı

    Petrol stokları ve üretimin sayıları petrol fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir kıstas olarak ortaya çıkıyor.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 412 milyon 400 bin varil olduğunu açıkladı.

    Ticari ham petrol stokları yüzde 0,7 azaldı

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 700 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 564 milyon 600 bin varile düştü.

    Benzin stokları yüzde 0,9 azaldı

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 236 milyon 800 bin varil oldu.

    Petrol üretimi arttı

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 41 bin varil artarak 6 milyon 300 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 705 bin varil artarak 3 milyon 693 bin varil oldu.

    Günlük ham petrol üretimi 103 bin varil yükseldi

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Mart-1 Nisan haftasında 103 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 248 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

    Petrol üretim beklentisi açıklandı

    EIA'nın "Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 30 bin varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 12 milyon 990 bin varil olması bekleniyor.


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