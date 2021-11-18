ABD'nin ham petrol stokları düştü

Dünyada alım gücünün artmasının odağındaki enerji verilerinden ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentilerinin üzerinde geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 433 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

HAM PETROL STOKLARI DÜŞTÜ

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 606 milyon 100 bin varile düştü.

BENZİN STOKLARI GERİLEDİ

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 212 milyon varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 83 bin varil artarak 6 milyon 191 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 573 bin varil artarak 3 milyon 626 bin varil oldu.

GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİ 11 MİLYON 843 BİN VARİL

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 6-12 Kasım haftasında 100 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 843 bin varil seviyesinde gerçekleşti.