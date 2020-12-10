ABD'nin ham petrol stokları rekor kırdı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 15 milyon 200 bin varil artarak son 8 ayın en hızlı yükselişini kaydetmiş oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon 200 bin (yüzde 3,1) varil artışla 503 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı.

STRATEJİK HAM PETROL STOKLARI İNDİ, BENZİN STOKLARI ÇIKTI

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 100 bin varil azalarak 638 milyon 100 bin varil seviyesinde düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 200 bin varil (yüzde 1,8) artışla 237 milyon 900 bin varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 80 bin varil artarak 6 milyon 500 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 600 bin varil azalarak 1 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşti. ​​​​​​​

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 28 Kasım-4 Aralık haftasında 5 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 600 bin varil oldu.