ABD'nin istihdam verileri bekleniyor

Küresel piyasalar, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugünün gündeminde ABD'de açıklanacak istihdam raporu var.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ile ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 47 seviyesine gerilerken, bankanın yüzde 53 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ekim ile biten haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin aksine azalırken, bu durum Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının, iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Avrupa'da pay piyasaları karışık seyretti

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

BoE'nin açıklamasında, ülkenin gelecek iki yıl boyunca resesyonda kalabileceği vurgulanırken, nihai faiz oranın da piyasadaki fiyatlamaların altında olmasının beklendiği aktarıldı.

Asya piyasaları yüksekte

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde oynaklığın yüksek seyrettiği görülüyor. Hafta başında 2009'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştiren Hang Seng endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımların devam etmesiyle önceki hafta kapanışına göre yüzde 11'den fazla yükseldi.

Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 artışla 4.105,46 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.116,49'a taşıdı.

Dolar/TL 18,6120

AA'nın haberine göre, Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,6174'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6120'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler