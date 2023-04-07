ABD'nin istihdam verisi altın fiyatını etkileyecek Bugün ons altın güne 2 bin 9 dolardan başladı. Bugün ABD'de açıklancak istihdam verisinden sonra altının daha da yükselmesi bekleniyor.

AA

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Altın artışta

Ons altın 2 bin 9 dolara kadar yükseldi ve iç piyasada da gram altın 1.243 liradan, çeyrek altın ise 2 bin 55'ten işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışına girerken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in yarattığı belirsizlik devam ediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

İstihdamdaki yavaşlamanın şiddeti önemli

Analistler, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğini kaydederek, yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın şiddetine odaklandığını ifade etti.

Son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çeken analistler, piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdamın martta 230 bin civarında artması yönünde olduğunu bildirdi. Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Nisan ile biten haftada 228 bine çıkarak beklentileri aştı. Ülkede Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından çarşamba günü de özel sektör istihdamı öngörüleri karşılayamamıştı.

Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit tutacak

Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Dolar/TL, 19,2550

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,2558'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2550 seviyesinden işlem görüyor.