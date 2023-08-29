ABD'nin istihdam verisi bekleniyor! Küresel piyasalar pozitif seyirde Dünyada ve Türkiye'de ekonominin seyri, açıklanan verilerin ışığında şekillenmeye devam ediyor.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Asya piyasalarında, Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili oldu.

Dün açıklamalarda bulunan Çin Finans Bakanı Liu Kun, politika desteğini güçlendireceklerini belirtirken, yatırımcılar tarafından konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,92 değer kazanarak günü 7.941,73 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yükse seviyeyi de 8.008,78 puana taşıdı.

Dolar/TL, 26,5280 seviyesinde

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 26,4894'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,5280 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanacak en önemli veri: JOLTS açık iş sayısı verileri

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.00 Türkiye, temmuz ayı bankacılık sektörü net kâr/zarar durumu

16.00 ABD, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı CB tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı JOLTS açık iş sayısı