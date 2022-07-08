ABD'nin istihdam verisi küresel piyasaların odağında

Küresel piyasalarda, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini dile getirdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında artan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'e yaklaşırken, swap piyasalarında ise resesyon fiyatlaması kısmen de olsa azaldı.

ABD'de işsizlik oranı düşük

Tarihi düşük seviyelerde bulunan işsizlik oranı Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif şahin politikalarına devam etme fırsatı sunuyor.

ABD ekonomisinde halihazırda 11,3 milyon açık iş pozisyonu bulunurken, son dönemdeki makroekonomik veriler istihdam piyasasının sınırlı da olsa yavaşlamaya başladığına işaret ediyor.

Bugün açıklanacak verilerde iş gücü piyasasındaki genişlemenin devam etmesi beklenirken, önceki aylara kıyasla söz konusu genişlemenin sınırlı da olsa yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, Fed'in resesyonu henüz ikinci planda tuttuğuna ilişkin değerlendirmelerin yanına Çin'in alt yapı harcamalarına yönelik 220 milyar dolarlık paket açıklamasının da eklenmesi, Brent petrolün varil fiyatını destekliyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 1,1 artışla 103,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası değerlendi

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,50, Nasdaq endeksi yüzde 2,28 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün pozitif bir seyir izlerken, son 20 yılın en düşüğüne gerileyen euro/dolar paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine ilişkin açıklamalarla güçlü konumunu koruyan dolar karşısında yeni günde son 20 yılın en düşüğü olan 1,0140'a gerileyen avro/dolar paritesi şu sıralarda 1,0150 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini ancak başbakanlık görevini yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı.

Dün açıklanan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı para politikası toplantı tutanakları ise ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun bir süre kalıcı olmasını ve temmuzda daha büyük bir faiz artırımı yapılmasını masaya yatırdığını ortaya koydu.

Yurt içinde piyasalar öğleden sonra kapalı

Öte yandan bugün piyasalar öğleden sonra kapalı olacak. Güne saat 09.40'ta açılış seansı ile başlayacak olan pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) bugün işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Dolar/TL 17,2590

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 17,2624'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verileri ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: