ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

ABD'nin kamu borcu, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle artarak, tarihinde görülmemiş şekilde yükselerek 30 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı. Böylelikle ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.

KORONAVİRÜS HARCAMALARI KAMUNUN BORCUNU ARTTIRDI

Kongre Bütçe Ofisi, Ocak 2020'de yayınladığı raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü. Ülke, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar sonucu söz konusu borç eşiğine tahmin edilenden daha erken ulaştı.